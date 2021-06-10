На следующих выходных в Украине будет работать более 30 центров массовой вакцинации

Желающих будут прививать вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

На следующих выходных в Украине будет работать более 30 центров массовой вакцинации
Фото: kyivcity.gov.ua

На следующих выходных, 12-13 июня, в Украине будут работать более 30 центров массовой вакцинации.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, работа таких центров в эти выходные планируется в 13 областях и Киеве.

  • В Львовской области будут работать 8 центров, из них три - во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
  • в Одесской области - 7 центров, из них четыре - в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;
  • в Полтавской области - 5 центров: по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;
  • в Киевской области - два центра в Броварах и Белой Церкви.

Кроме того, будут работать три центра массовой вакцинации в Херсоне, два - в Черновцах, по одному - в Киеве, Тернополе, Ровно, Днепре, Хмельницком, Житомире, Черкассах и Мариуполе.

Делать прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

Отмечается, что пока эти центры будут работать только в выходные дни. В них прививают граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава. Вакцинировать будут как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, так и по другой очереди всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. Приоритет будет предоставляться пожилым людям.

Как сообщалось, первые центры массовой вакцинации населения от COVID-19 начали работу с 29 мая - в Киеве и Львове. 30 мая открылся центр вакцинации в Одессе. В минувшие выходные 14 центров массовой вакцинации работали в семи регионах.

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