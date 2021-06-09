В ЮАР 37-летняя женщина родила сразу десятерых и установила мировой рекорд

Месяц назад жительница Мали родила девятерых младенцев за один раз.

37-летняя жительница Южно-Африканской Республики Госиаме Ситхоул родила десятерых детей за один раз и установила мировой рекорд.

Как сообщает издание IOL, 7 июня женщина на 29 неделе беременности родила семерых мальчиков и трех девочек.

Сначала ультразвуковое исследование показало шестерых детей, что удивило будущих родителей. Однако позже врачи обнаружили еще два плода. Во время родов выяснилось, что детей не восемь, а десять. Женщине сделали кесарево сечение на 29 неделе, чтобы сохранить жизнь всем новорожденным.

Обычно такие аномалии возникают при процедуре экстракорпорального оплодотворения, однако в этом случае зачатие произошло естественным путем.

Сообщается, что следующие несколько месяцев малыши проведут в инкубаторе.

Кроме десяти новорожденных, у супругов есть двое шестилетних мальчиков-близнецов.

Ранее сообщалось, что в Африке женщина родила сразу девятерых детей. Жительница Мали в один день стала матерью пяти девочек и четырех мальчиков.