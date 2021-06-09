Киевлянам предлагают предварительную запись на вакцинацию в МВЦ, чтобы не стоять в очередях
Для этого создали специальное приложение.
Медицинский портал для пациентов Helsi.me ввел предварительную запись на вакцинацию против коронавируса в Международном выставочном центре в Киеве.
Об этом сообщает "HELSI для пациентов".
"Теперь все киевляне могут записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди под солнцем или дождем!" - говорится в сообщении.
Чтобы записаться на прививку, необходимо перейти по ссылке на сайт Сервиса Helsi.me, выбрать удобный день и время, отправить заявку и получить смс с подтверждением деталей записи. Сообщение нужно будет показать при входе в МВЦ вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой в приложении "Дія".
Также отмечается, что вся информация и международное свидетельство о вакцинации будут доступны в бесплатном приложении Helsi. Напоминание о прививках второй дозой также поступит в приложение. Скачать его можно в AppStore и Google Play.
Сейчас предварительная запись на массовую вакцинацию доступна только в Киеве.
Напомним, для сокращения очередей на вакцинацию от ковида в МВЦ записанных в "Дії" киевлян разделили на две группы. Получить прививку можно по приглашению через смс и в порядке "живой очереди". Приглашенные должны будут показать смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. В случае опоздания у приглашенных остается возможность вакцинироваться в порядке "живой очереди".
Лица, получившие прививки двумя дозами вакцины против COVID-19, при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации, необходимое для предъявления при пересечении границы.
Центр вакцинации в столичном МВЦ открыли 29 мая. Прививки делают в выходные дни вакциной CoronaVac.
Еще в апреле Министерство здравоохранения сообщило о планах развернуть центры вакцинации в городах-миллионниках - Киеве, Харькове, Львове и Одессе. Такие центры смогут прививать примерно 10 тысяч человек в день. Во Львове такой центр вакцинации открыли на стадионе "Арена-Львов".