Киевлянам предлагают предварительную запись на вакцинацию в МВЦ, чтобы не стоять в очередях

Для этого создали специальное приложение.

Киевлянам предлагают предварительную запись на вакцинацию в МВЦ, чтобы не стоять в очередях
Фото: КМДА

Медицинский портал для пациентов Helsi.me ввел предварительную запись на вакцинацию против коронавируса в Международном выставочном центре в Киеве.

Об этом сообщает "HELSI для пациентов".

"Теперь все киевляне могут записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди под солнцем или дождем!" - говорится в сообщении.

Чтобы записаться на прививку, необходимо перейти по ссылке на сайт Сервиса Helsi.me, выбрать удобный день и время, отправить заявку и получить смс с подтверждением деталей записи. Сообщение нужно будет показать при входе в МВЦ вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой в приложении "Дія".

Также отмечается, что вся информация и международное свидетельство о вакцинации будут доступны в бесплатном приложении Helsi. Напоминание о прививках второй дозой также поступит в приложение. Скачать его можно в AppStore и Google Play.

Сейчас предварительная запись на массовую вакцинацию доступна только в Киеве.

Напомним, для сокращения очередей на вакцинацию от ковида в МВЦ записанных в "Дії" киевлян разделили на две группы. Получить прививку можно по приглашению через смс и в порядке "живой очереди". Приглашенные должны будут показать смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. В случае опоздания у приглашенных остается возможность вакцинироваться в порядке "живой очереди".

Лица, получившие прививки двумя дозами вакцины против COVID-19, при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации, необходимое для предъявления при пересечении границы.

Центр вакцинации в столичном МВЦ открыли 29 мая. Прививки делают в выходные дни вакциной CoronaVac.

Еще в апреле Министерство здравоохранения сообщило о планах развернуть центры вакцинации в городах-миллионниках - Киеве, Харькове, Львове и Одессе. Такие центры смогут прививать примерно 10 тысяч человек в день. Во Львове такой центр вакцинации открыли на стадионе "Арена-Львов".

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