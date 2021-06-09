Оболонский остров в Киеве соединят с Приречной мостом

Городская власть запланировала второй мост в дополнение к пешеходному.

Оболонский остров в Киеве соединят с Приречной мостом
Фото: bigkyiv.com.ua

Оболонская райгосадминистрация Киева 3 июня утвердила проект строительства моста, который должен соединить Приречную улицу с Оболонским островом.

Об этом сообщается на сайте РГА.

Стоимость 60-метрового сооружения оценивается в 26,4 млн гривен. Его планируют построить за четыре месяца.

Оболонский остров отделяет залив Оболонь от основного русла Днепра. С северной стороны он отделен узким проливом, именно там и будет строиться новый мост.

С южной стороны также планируют построить мост на Оболонскую набережную, только пешеходный. Он будет более 160 метров в длину, и его построят за меценатские деньги ООО "СИА".

Киевская городская государственная администрация заявляла, что Оболонский остров станет новой зоной отдыха. Там хотят оборудовать пешеходные дорожки, пляжи, детские и спортивные площадки, современное освещение. Также собираются построить причал для судов и лодок.

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