В Украине за сутки обнаружили 1 385 новых случаев ковида

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 385 новых случаев коронавируса COVID-19. Больше всего новых заражений - в Киеве , Киевской и Харьковской областях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали за сутки 756 человек, 77 пациентов умерли, выздоровели - 6 962 человека. Протестировали за вчерашний день методом ПЦР - 25 344 человека, методом ИФА - 11 463 человека, экспресс-тестами - 23 813 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 218 039 человек; выздоровели - 2 108 684. От осложнений заболевания умерли 51 410 человек. Всего было проведено 10 405 577 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, за предыдущие сутки, 7 июня, в Украине обнаружили 1 602 новых заражения коронавирусом, а в Киеве - 700, что стало наибольшим количеством случаев с середины мая.

Однако, несмотря на значительное количество новых случаев ковида, коэффициент выражений в столице низкий - менее 5%. Столица проводит наибольшее в Украине количество тестирований - 2,1 тыс. на 100 тысяч населения.

В Украине продолжают открывать центры вакцинации. Так, с 12 июня сделать прививку можно в Черновцах, Броварах, Белой Церкви и Херсоне. Также на Херсонщине начали вакцинировать жителей оккупированного Крыма.