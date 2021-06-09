В Харькове в результате взрыва пострадали три человека

Злоумышленника задержали, сейчас с ним работают полицейские.

В Харькове в результате взрыва пострадали три человека
Фото: kievpravda.com

В одном из районов Харькова прогремел взрыв, по предварительной информации правоохранителей говорится о подрыве гранаты. В результате инцидента пострадали три человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Основянском районе Харькова. Предварительно, неизвестный гражданин бросил гранату. Пострадали три человека, медики оказывают помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию о событии правоохранители получили около 22 часов от прохожего. По адресу выехала следственно-оперативная группа.

"Злоумышленника задержали, сейчас с ним работают полицейские. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Как сообщают местные Telegram-каналы, инциденту предшествовала драка в компании молодых ребят. Потом один из них бросил в толпу гранату. Сейчас пострадавшие доставлены в больницу, состояние самого молодого (16-летнего парня) оценивается как средней тяжести.

"У пострадавшего 2005 г. р. - проникающее ранение грудной клетки, состояние средней тяжести, у двух других (1988 и 2002 г. р.) - удовлетворительное", - сообщили “Интерфакс-Украина” в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, 12 мая в Ивано-Франковске выстрелом из ракетного противотанкового гранатомета подорвали автомобиль BMW Х5.

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