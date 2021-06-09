Киевский стоматолог пытался убить свою бывшую тещу, повредив тормоза в ее автомобиле

Ранее ему также было сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство 70-летней пациентки.

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 33-летнему врачу-стоматологу в совершении покушения на убийство.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ранее, в марте 2021 года, мужчине было сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство 70-летней женщины, которая была его пациенткой, в разбойном нападении на еще одну женщину, краже, мошенничестве на 400 тыс. гривень и угрозе насилием прокурору при избрании ему меры пресечения (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 УК).

"В ходе расследования правоохранители установили причастность подозреваемого к еще одному особо тяжкому преступлению.

Так, в июле 2020 года подозреваемый на почве длительных неприязненных отношений совершил покушение на убийство бывшей тещи путем создания условий, необходимых для наступления дорожно-транспортного происшествия. Реализуя преступный замысел, подозреваемый, точно зная, где работает пострадавшая и на каком автомобиле она передвигается, совершил повреждение тормозного шланга и системы газо-баллонного оборудования, что в дальнейшем могло привести к ДТП и взрыву автомобиля", - отметили в прокуратуре.

Однако во время движения потерпевшая поняла, что тормозная система неисправна, поэтому осуществила экстренную остановку автомобиля с помощью ручных тормозов.

В настоящее время подозреваемому продлен срок содержания под стражей. Досудебное расследование в объединенном уголовном производстве продолжается.

"Напоминаем, что на рассмотрении судов находятся еще два уголовных производства в отношении этого же лица по фактам совершения других тяжких преступлений. В частности, в Дарницком районном суде столицы по ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 УК Украины и Броварском районном суде Киевской области по ч. 3 ст. 185 УК Украины", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в апреле бывший муж владелицы киевского салона красоты получил пожизненное заключение за ее убийство.