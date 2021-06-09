В Херсонской области 9-летний мальчик ранил из винтовки свою бабушку

Вчера утром, 7 июня, в полицию поступило сообщение, что в одном из сел Великоалександровщины, что на Херсонщине, 9-летний мальчик из пневматической винтовки выстрелил в свою 60-летнюю бабушку.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Сейчас жизни и здоровью женщины угрозы нет. Решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности.

Как выяснилось, мальчик утром пришел в гости к своим дедушке и бабушке. Женщина завела внука в летнюю кухню, где ребенок нашел пневматическую винтовку деда. Мальчик стал ее рассматривать и случайно нажал курок. Оружие оказалось заряженным, раздался выстрел, и пуля попала бабушки в мягкие ткани возле шеи.

Как отметил заместитель начальника местной полиции Юрий Троцай, пневматическая винтовка не относится к виду оружия, на которую нужно иметь специальное разрешение. Также пневматику не обязательно держать в сейфе, как охотничье оружие.

"Полученная женщиной рана никакой опасности для ее жизни и здоровья не представляла. Потерпевшая написала заявление с просьбой расследования не проводить. Однако в настоящее время решается вопрос о подготовке в отношении родителей парня административных материалов и привлечения их к ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Напомним, в Одесской области мужчина из ружья стрелял по соседским детям, шумевшим под окнами.