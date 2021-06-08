В Киеве зафиксировали самое большое с середины мая суточное количество случаев COVID-19

Коэффициент проявлений ниже 5% благодаря самому массовому в Украине тестированию.

В Киеве зафиксировали самое большое с середины мая суточное количество случаев COVID-19
Фото: Пресслужба КМДА

В Киеве в течение 7 июня обнаружили 700 больных коронавирусом, что является наибольшим показателем с середины мая. Общее количество подтвержденных случаев заболевания с начала эпидемии приближается к 210 тысячам.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Среди заболевших за минувшие сутки - 63 ребенка, 392 женщины и 245 мужчин.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 153, в Соломенском - 137 и в Дарницком районе - 120 случаев.

Несмотря на значительное количество новых случаев ковида, коэффициент проявлений в столице низкий - менее 5%. Столица проводит наибольшее в Украине количество тестирований - 2,1 тыс. на 100 тысяч населения.

В больницы Киева за сутки госпитализировали 44 больных коронавирусом, а также 25 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За прошедшие сутки зафиксировали 866 случаев выздоровления от коронавируса. Всего болезнь преодолели 186 тысяч жителей столицы.

Напомним, что всего в Украине 7 июня обнаружили 1,6 тыс. новых заражений коронавирусом.

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