За сутки в Украине обнаружили 1 602 новых заражения коронавирусом
Прививки получили более 48 тысяч человек.
7 июня в Украине обнаружили 1 602 новых случая заражения коронавирусом, в том числе 95 у детей и 94 - у медиков.
Были госпитализированы 483 человека, умерли 118 человек, выздоровели - 6 751. Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook.
За все время пандемии в Украине заболели 2 216 654 человека, умерли 51 333, выздоровели - 2101722.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях", - говорится в сообщении.
За сутки вакцинировали от ковида 48 161 человека. По состоянию на 8 июня 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек. С начала вакцинальной кампании привиты 1 284 145 человек.
Напомним, что в городах Украины открылись центры вакцинации, где могут прививаться люди и не из приоритетных групп. Для этого необходимо иметь регистрацию в "Дії" и, желательно, декларацию с семейным врачом.