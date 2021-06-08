За сутки в Украине обнаружили 1 602 новых заражения коронавирусом

Прививки получили более 48 тысяч человек.

7 июня в Украине обнаружили 1 602 новых случая заражения коронавирусом, в том числе 95 у детей и 94 - у медиков.

Были госпитализированы 483 человека, умерли 118 человек, выздоровели - 6 751. Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

За все время пандемии в Украине заболели 2 216 654 человека, умерли 51 333, выздоровели - 2101722.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях", - говорится в сообщении.

За сутки вакцинировали от ковида 48 161 человека. По состоянию на 8 июня 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек. С начала вакцинальной кампании привиты 1 284 145 человек.

Фото: Министерство здравоохранения

Напомним, что в городах Украины открылись центры вакцинации, где могут прививаться люди и не из приоритетных групп. Для этого необходимо иметь регистрацию в "Дії" и, желательно, декларацию с семейным врачом.