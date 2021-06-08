Анджелина Джоли в неожиданном наряде вышла в свет

Анджелина Джоли, наконец, вышла из тени и сменила темную сторону на светлую. Актриса отказалась от своих любимых нарядов в черных оттенках, чтобы отпраздновать свой день рождения. Видимо, только в этот день звезда фильма "Малефисента" предпочитает выглядеть ярко.

Анджелина Джоли в нежном образе попала в объективы папарацци в день своего рождения

4 июня известная голливудская актриса отметила свой день рождения. Бывшей жене Брэда Питта исполнилось 46 лет. После развода все свободное время Энджи проводит вместе со своими шестью детьми. В праздник артистка не стала отказываться от этой традиции и сходила в ресторан с отпрысками: 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 12-летними Вивьен и Нокс.

Анджелину Джоли поймали папарацци на выходе из ресторана TAO в Калифорнии. Актриса сменила свой образ злодейки на нежную и прекрасную принцессу. Звезда отдала предпочтение очаровательному желтому платью с длинными рукавами и имитацией запаха в зоне груди. Наряд во всей красе подчеркнул стройную фигуру звезды фильма "Турист". Образ бывшая жена Брэда Питта и мама шестерых детей дополнила нюдовыми лодочкам и сумочкой от Valentino.

Анджелина Джоли в нежном образе попала в объективы папарацци в день своего рождения

Анджелина Джоли в нежном образе попала в объективы папарацци в день своего рождения

Волосы звезда оставила распущенными, выпрямив их с помощью утюжка, а в макияже сделала акцент на глазах.

Накануне своего дня рождения Анджелина Джоли проиграла суд против бывшего супруга. Актриса осталась недовольна решением судьи предоставить Брэду Питту совместную опеку над их детьми. Энджи заявила, что просто так отступать не намерена, и борьба еще не окончена.

Напомним, “Холостячка“ Ксения Мишина столкнулась с неожиданным испытанием в горах.


Анастасия Березовская, Тудей

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