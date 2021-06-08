СБУ и Центральное следственное бюро полиции Польши разоблачили нарколабораторию

Одним из организаторов "бизнеса" оказался человек, который сейчас находится в тюрьме.

СБУ совместно с Центральным следственным Бюро полиции Польши разоблачили организованную преступную группу, которая занималась масштабным изготовлением и сбытом амфетамина. Организаторами "дела" оказались пятеро жителей Ивано-Франковской области, при этом один из них сейчас отбывает наказание в тюрьме, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Амфетамин изготавливали в двух нарколабораториях в Ивано-Франковской области. Прекурсор нитороэтан дельцы ввозили в Украину контрабандой из стран ЕС через границу с Польшей. СБ Украины совместно с международными партнерами задокументировала переправки злоумышленниками 50 литров нитроэтана через польско-украинскую границу", - отметили в СБУ.

По предварительной информации, еженедельно наркодельцы изготовляли и сбывали амфетамина на 4 миллиона гривень. За один цикл производили до 10 килограммов психотропа. Лаборатории действовали с марта 2021 года.

Известно, что основными покупателями наркотиков были владельцы анонимных специализированных каналов в Telegram. Заказы они отправляли почтой по всей территории Украины.

Правоохранители задержали четырех ключевых фигурантов "на горячем" во время изготовления очередной партии психотропа.

В нарколаборатории правоохранители изъяли:

  • более 12 литров амфетамина в жидком состоянии;
  • 35 литров нитроэтана;
  • 20 килограммов прекурсора фенилнитропропену;
  • почти 500 литров химических реактивов;
  • лабораторное оборудование.

Общая стоимость изъятых запрещенных веществ составляет почти 2 млн грн.

Задержанным сообщено о подозрении в незаконном изготовлении, хранении, перевозке, пересылке с целью сбыта, а также незаконном сбыте психотропных веществ в особо крупных размерах, совершенных в составе организованной преступной группы. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

"После проведения соответствующих следственных действий и экспертиз следствием планируется объявление фигурантам подозрений относительно других эпизодов противоправной деятельности.

Напомним, что в январе в Харьковской области полиция за четверо суток ликвидировала семь подпольных нарколабораторий. В результате масштабной спецоперации изъято более трех тонн наркотиков и прекурсоров на 120 млн гривень.



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