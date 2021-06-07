За сутки 24 860 украинцев были вакцинированы против ковида

По состоянию на 7 июня в список ожидания записались 646 129 человек.

За сутки 24 860 украинцев были вакцинированы против ковида
Фото: kyivcity.gov.ua

За минувшие сутки 24 860 человек получили прививки против коронавируса COVID-19. Одну дозу получили 24 406 человек, полностью иммунизированы - 454 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В течение суток работали 189 мобильных бригад и 281 пункт вакцинации.

По состоянию на 7 июня в список ожидания вакцинации записались 646 129 человек.

С начала вакцинальной кампании были привиты 1 241 008 человек, из них получили 1 дозу - 1 241 006 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 147 118 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 388 124 прививки.

Напомним, в эти выходные центры массовой вакцинации открылись еще в 7 украинских городах. Так, к Киеву, Одессе и Львову, где такие центры заработали на прошлой неделе, присоединились Тернополь, Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород, Горишни Плавни и Ровно.

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