За сутки в Украине зафиксировали 535 новых случаев ковида

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 535 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Среди них - 30 детей и 61 медработник.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 601 человек, летальных случаев - 33, выздоровели - 1 743 человека.

За сутки методом ПЦР были протестированы 10 723 человека, методом ИФА - 1 356, экспресс-тестами - 5 512 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 215 052 человека, выздоровели - 2 094 971. От осложнений заболевания умерли 51 215 украинцев. Всего было проведено 10 346 878 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, по состоянию на 6 июня к показателям "зеленой" зоны карантина приближаются 11 регионов Украины.