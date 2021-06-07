За сутки в Украине зафиксировали 535 новых случаев ковида

Выздоровели 1 743 человека.

За сутки в Украине зафиксировали 535 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 535 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Среди них - 30 детей и 61 медработник.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 601 человек, летальных случаев - 33, выздоровели - 1 743 человека.

За сутки методом ПЦР были протестированы 10 723 человека, методом ИФА - 1 356, экспресс-тестами - 5 512 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 215 052 человека, выздоровели - 2 094 971. От осложнений заболевания умерли 51 215 украинцев. Всего было проведено 10 346 878 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, по состоянию на 6 июня к показателям "зеленой" зоны карантина приближаются 11 регионов Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мужчина, которого четыре года разыскивали за убийство, пытался бежать в оккупированный КрымМужчина, которого четыре года разыскивали за убийство, пытался бежать в оккупированный Крым
Полиция привлекла спецназ для прекращения конфликта на рынке «Столичный» в КиевеПолиция привлекла спецназ для прекращения конфликта на рынке «Столичный» в Киеве
Минреинтеграции начало прием документов на бесплатные подготовительные курсы для молодежи с оккупированных территорийМинреинтеграции начало прием документов на бесплатные подготовительные курсы для молодежи с оккупированных территорий
За сутки в Украине зафиксировали 2 205 новых случаев ковида, прививки получили 18 884 человекаЗа сутки в Украине зафиксировали 2 205 новых случаев ковида, прививки получили 18 884 человека
Мишель Андраде рассказала, сколько ей платит ПотапМишель Андраде рассказала, сколько ей платит Потап
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве зафиксировали 102 случая ковида в суткиВ Киеве зафиксировали 102 случая ковида в сутки
За сутки в Украине меньше тысячи случаев коронавируса, Закарпатье - без новых больныхЗа сутки в Украине меньше тысячи случаев коронавируса, Закарпатье - без новых больных
Из-за ковида умерли еще 10 киевлянИз-за ковида умерли еще 10 киевлян
За сутки в Украине - 1897 случаев коронавирусаЗа сутки в Украине - 1897 случаев коронавируса
От ковида полностью иммунизированы 145 792 украинцаОт ковида полностью иммунизированы 145 792 украинца
В Одессе от последствий ковида скончался народный артист Украины Николай ЗавгороднийВ Одессе от последствий ковида скончался народный артист Украины Николай Завгородний
За сутки от коронавируса вакцинировали почти 34,5 тыс. украинцевЗа сутки от коронавируса вакцинировали почти 34,5 тыс. украинцев
В Киеве за минувшие сутки от ковида умерло пять человекВ Киеве за минувшие сутки от ковида умерло пять человек
За сутки в Украине зафиксировали 2 205 новых случаев ковида, прививки получили 18 884 человекаЗа сутки в Украине зафиксировали 2 205 новых случаев ковида, прививки получили 18 884 человека
За сутки прививки от коронавируса получили почти 14 тыс. украинцевЗа сутки прививки от коронавируса получили почти 14 тыс. украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости