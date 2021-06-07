В Польше в результате аварии лифта пострадали двое украинцев
Один мужчина в тяжелом состоянии.
В Польше в результате аварии лифта пострадали двое украинцев, которых госпитализировали.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на польские СМИ.
Инцидент произошел в городе Лодзь, лифт оборвался на 15-м этаже дома.
По информации спасателей, двое украинцев в возрасте 41 и 42 года работали на крыше лифта, когда тот неожиданно оборвался и полетел вниз.
"Они красили шахту лифта. По непонятным причинам пассажирская кабина, на которой они стояли, обвалился с 15-го этажа", - сказал представитель пожарной охраны в Лодзи.
Оба мужчины госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии, второй имеет менее серьезные травмы.
Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства несчастного случая, в частности, хорошо ли работодатель позаботился о безопасности.
Напомним, в прошлом году в Киеве в гипермаркете оборвался лифт, погиб 52-летний грузчик торгового центра.