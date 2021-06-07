В Киеве зафиксировали 102 случая ковида в сутки

В Киеве за минувшие сутки, 5 июня, зафиксировали 102 больных коронавирусом. Умер 1 человек.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 34, в Святошинском - 18 и в Дарницком районе - 10 случаев.

Заболели 54 женщины в возрасте от 29 до 89 лет и 48 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 больных коронавирусом, а также 58 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 2 296 человек. В целом коронавирус преодолели 185 051 житель столицы.

"Всего за период пандемии в городе 5 127 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 209 038", - добавил Кличко.

Напомним, в субботу, 5 июня, в Украине было зафиксировано 937 новых случаев коронавируса. Летальных случаев - 42. Также за минувшие сутки госпитализированы 994 человека и выздоровели 4 516 человек. На Закарпатье новых случаев не выявлено.

К показателям "зеленой" зоны карантина приближаются 11 регионов Украины.