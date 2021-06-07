Полиция задержала злоумышленников, которые украли в Киеве платежный терминал
Их поймали с поличным.
В Киеве оперативники задержали злоумышленников, которые на улице Лесковской демонтировали платежный терминал вблизи магазина.
Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
"Мужчины с помощью инструментов демонтировали терминал, погрузили его в машину, однако убежать с похищенным им помешали правоохранители", - говорится в сообщении.
По словам начальника следственного отделения отдела полиции № 2 Деснянского управления полиции Ирины Сергеевой, полицейские осмотрели место происшествия и в ходе поверхностного осмотра изъяли у сообщников вещественные доказательства, среди которых набор инструментов и перчатки.
"Мы установили, что двое правонарушителей подошли к терминалу, который стоял на улице возле магазина. Далее с помощью заранее подготовленного инструмента они перерезали замок и перенесли платежный терминал к машине, где их и задержали правоохранители", - отметила она.
Ранее неоднократно судимых 52-летнего уроженца Черниговщины и 33-летнего уроженца Херсонщины задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления, и суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Напомним, в прошлом году во Львове таксист и пассажир на автомобиле Skoda Fabia украли платежный терминал.