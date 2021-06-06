В Днепре из-за сильных дождей подтопило более 100 домов и 200 дворов

Ликвидация последствий непогоды продолжается.

Фото: dp.dsns.gov.ua

В городе Днепр из-за сложных погодных условий подтопило более 109 частных домов и 200 домохозяйств.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

"В течение 2 - 3 июня в г. Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах в результате осложнения погодных условий (интенсивные дожди) и значительной засоренности русла р. Гнилокиш состоялось поднятие уровня воды (до 35 см) с частичным подтоплением 109 частных жилых домов и 200 домохозяйств", - говорится в сообщении.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на утро воскресенья, 6 июня, остаются подтопленными 45 частных жилых домов и 70 дворов.

Спасатели в течение субботы, 5 июня, откачали 36 915 кубометров воды.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua