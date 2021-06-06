К показателям "зеленой" зоны карантина приближаются 11 регионов Украины, - МОЗ

В Киеве коэффициент новых случаев составляет 4,7%.

К показателям "зеленой" зоны карантина приближаются 11 регионов Украины, - МОЗ
Фото: news.dtkt.ua

По состоянию на воскресенье, 6 июня, коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом менее 4% зафиксировано в 11 областях Украины.

Об этом говорится на сайте МОЗ.

Винницкая область - 1,5%, Закарпатская - 3%, Ивано-Франковская - 3,6%, Кировоградская - 3,5%, Луганская - 3,6%, Одесская - 2%, Полтавская - 3,5%, Тернопольская - 3,7%, Харьковская - 3,3%, Херсонская - 3,2%, Хмельницкая - 3,6%.

В Киеве коэффициент новых случаев составляет 4,7%.

По показателю охвата тестированием на ковид все области - "зеленые".

В то же время все регионы Украины, согласно данным ведомства, имеют "желтые" ограничения.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует ослабление карантинных ограничений в Украине летом.

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