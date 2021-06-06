За сутки в Украине меньше тысячи случаев коронавируса, Закарпатье - без новых больных

За субботу, 5 июня, в Украине было зафиксировано 937 новых случаев коронавируса. Среди них - 50 детей и 28 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (131) области, г. Киеве (102), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях.

Летальных случаев - 42.

Также за минувшие сутки госпитализированы 994 человека и выздоровели 4 516 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР - 16 749 человек, методом ИФА - 3 953 человека и экспресс-тестами - 11 567 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 214 517 человек, выписаны - 2 093 228, летальных случаев - 51 182 и проведено ПЦР-тестов - 10 336 155.

Напомним, за пятницу, 4 июня 2021 года, в Украине было зафиксировано 1 897 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них - 91 ребенок и 65 медработников.