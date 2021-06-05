За сутки в Украине - 1897 случаев коронавируса

Летальных случаев - 86.

За пятницу, 5 июня 2021 года, в Украине зафиксировано 1897 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них - 91 ребенок и 65 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.

Летальных случаев - 86.

За минувшие сутки госпитализированы 1065 человек и выписаны - 8330.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 29061 человека, методом ИФА - 12048 человек и экспресс-тестами - 19312 человек.

За все время пандемии в Украине: заболели - 2213580 человек, выписаны - 2088712 человек, летальных случаев - 51 140 и проведено ПЦР тестирований - 10319406.

Напомним, за четверг, 3 июня, в Украине зафиксировали 2 266 новых случаев заболевания, 95 человек с ковидом умерли.

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