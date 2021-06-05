Новостей.COM ⇒
2021-06-05
Контрразведка СБУ задержала россиянина, которого за тяжкие преступления разыскивал Интерпол
Ожидается поступление материалов по его экстрадиции.
Фото: ssu.gov.ua
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили гражданина РоSSийской Федерации, находившегося в международном розыске с декабря 2020 года.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Согласно базе данных Генерального секретариата Интерпола, он подозревается в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группировки. Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в Украине за совершение тяжких преступлений", - говорится в сообщении.
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде временного ареста. Ожидается поступление материалов по его экстрадиции.
Фото: ssu.gov.ua
Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, которого Молдова ищет через Интерпол.