Контрразведка СБУ задержала россиянина, которого за тяжкие преступления разыскивал Интерпол

Ожидается поступление материалов по его экстрадиции.

Контрразведка СБУ задержала россиянина, которого за тяжкие преступления разыскивал Интерпол
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили гражданина РоSSийской Федерации, находившегося в международном розыске с декабря 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Согласно базе данных Генерального секретариата Интерпола, он подозревается в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группировки. Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в Украине за совершение тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде временного ареста. Ожидается поступление материалов по его экстрадиции.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, которого Молдова ищет через Интерпол.

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