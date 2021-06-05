На Харьковщине суд конфисковал у женщины собаку, которая нападала на соседей

Изюмский горрайонный суд Харьковской области рассмотрел административное дело в отношении местной жительницы, собака которой нападала на соседей.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что женщина, "содержа домашнего любимца бойцовской породы «Питбуль», допустила бесконтрольный выход животного за пределы его содержания, а именно - частного дома. В результате пес нанес телесные повреждения собаке соседа, который неподалеку выгуливал животное на поводке".

При рассмотрении дела соседи-свидетели заявили, что подобные случаи происходили неоднократно - собака нередко выбегала за территорию двора и нападала на других собак и людей.

Суд признал владелицу собаки виновной по части 2 статьи 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил содержания собак и кошек) и избрал ей наказание в виде штрафа с конфискацией собаки.

"Санкцией части второй статьи 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена обязанность суда конфисковать животных в случаях, если в результате нарушения правил содержания животных и кошек был нанесен ущерб здоровью людей или их имуществу, или если владелец повторно совершает в течение года это же правонарушение", - напомнили в суде.

Напомним, в апреле на киевлянина завели дело за убийство его псом другой собаки.