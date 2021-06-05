Полицейского, который издевался над юношами на Житомирщине, снова уличили в пытках

В январе ему уже было сообщено о подозрении в истязаниях.

Сообщено о новом подозрении патрульному полицейскому одного из отделов Главного управления Нацполиции в Житомирской области по факту пыток (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В ходе расследования по факту пыток двух человек установлена причастность полицейского к другим фактам пыток.

"Установлено, что в ходе общения в помещении отделения полиции с юношей, который заявил о совершении кражи и спорил с полицейским, милиционер неоднократно нанес ему удары в голову и туловище, пытаясь наказать за «плохое поведение» и запугать", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, в январе 2021 года в Житомирской области группа лиц, требуя у двух юношей признать причастность к похищению автомобиля, избила их и заставляла стоять на коленях.

На место прибыл патрульный. Однако вместо того, чтобы помочь пострадавшим, он достал пистолет, перезарядил его, приставил к голове одного из пострадавших и спустил крючок пистолета, требуя дать сведения о угона автомобиля.

3 марта патрульному и двум его сообщникам объявили подозрение в пытках.