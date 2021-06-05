Минздрав: из-за ношения маски у вас не будет нехватки кислорода и отравления углекислым газом

В Министерстве ответили, что не так со "страхами", связанными с масками.

Минздрав: из-за ношения маски у вас не будет нехватки кислорода и отравления углекислым газом
Фото: ukrinform.ua

Министерство здравоохранения ответило на вопросы, связанные с ношением масок в период пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Маски за последние полтора года стали для нас привычным атрибутом. Без маски не зайдешь в помещение, не воспользуешься общественным транспортом. И такие ограничения понятны - маски уменьшают риск передачи коронавируса. Однако есть и те, кто не хочет носить маски. Так как боятся отравиться углекислым газом, повторно инфицировать сами себя, повредить кожу лица", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что ношение маски защищает не только того, кто ее носит, но и людей вокруг.

"Отвечаем, что не так со «страхами», связанными с ношением масок. Из-за ношения маски у вас не будет нехватки кислорода и отравления углекислым газом. Просто убедитесь, что маска прилегает плотно и вы можете нормально дышать. Влажную маску необходимо сменить" , - отметили в Минздраве.

Во избежание повреждения кожи во время длительного ношения маски рекомендуется соблюдать следующие правила:

не одевайте повторно одноразовую маску. Многоразовую маску стирайте после ношения; выбирайте удобную маску, которая не раздражает лицо; увлажняйте сухую кожу; каждые 4 часа старайтесь на 15 минут снимать маску. Делайте это, когда рядом нет других людей.

Напомним, в Украине правительство запретило ходить без масок по паркам и улицам в "красных" зонах. В КГГА считают, что маски на улицах нужно носить только там, где много людей и невозможно соблюдать дистанцию.

Ранее в ВОЗ заявляли, что если 95% людей будут носить маски, необходимости в локдаунах не будет.

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