Шри-Ланка отпустила украинского моряка, задержанного в 2015 году по подозрению в контрабанде оружия и боеприпасов

Капитан судна Avant Garde вернулся в Одессу.

Геннадий Гаврилов (в центре)
Фото: menafn.com
Геннадий Гаврилов (в центре)

Шри-Ланка отпустила украинского моряка Геннадия Гаврилова, задержанного в 2015 году по подозрению в контрабанде оружия и боеприпасов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Поздравляю с возвращением домой украинского капитана судна Avant Garde Геннадия Гаврилова, которого с 2016 года удерживали на Шри-Ланке по ложным обвинениям. Дипломаты были рядом и боролись за освобождение. В конце мая суд наконец его оправдал. Сейчас он уже в Одессе", - написал Кулеба в твиттере.

По данным Морской палаты Украины, украинский гражданин Геннадий Гаврилов - капитан ланкийского судна Avant Garde, был задержан полицией Шри-Ланки 6 октября 2015 года.

Фото: dailynews.lk

В июне 2016 года суд г. Галле сообщил ему подозрение в нелегальном ввозе оружия и боеприпасов на территорию Шри-Ланки, несмотря на имеющиеся подтверждения легальности перевозки, поскольку Гаврилов работал по официальному контракту с Sri Lanka Shipping Company Limited в качестве капитана ланкийского судна, которое обеспечивало антипиратскую безопасность судоходства в Индийском океане по программе "Симаршал".

На момент задержания полицией судно Avant Garde имело все необходимые документы и разрешения от Министерства обороны Шри-Ланки на свою деятельность, в том числе на транспортировку и хранение оружия для программы "Симаршал" по контракту с государственной ланкийской компанией Rakna Arakshaka Lanka Ltd.

В апреле 2017 года Гаврилова освободили под залог, но запретили покидать страну.

Посольство Украины в Индии несколько раз безуспешно ходатайствовало о возвращении капитана на родину.

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