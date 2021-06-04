В Одессе от последствий ковида скончался народный артист Украины Николай Завгородний

Актер боролся с болезнью более двух месяцев.

Актер Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного Николай Завгородний умер от последствий коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на сайте театра.

"3 июня перестало биться сердце любимца зрителей, кавалера ордена «За заслуги», народного артиста Украины Николая Завгороднего. Более двух месяцев он мужественно боролся с болезнью, с последствиями ковида. Мы так все надеялись на его выздоровление, мы вместе так этого хотели .. . Поверить и принять это невозможно", - говорится в сообщении.

Завгородний был народным артистом Украины и кавалером ордена "За заслуги". Выступал на сцене театра более 40 лет.

Прощание с актером состоится 5 июня у главного входа в театр.

Ему было 68 лет.

Напомним, что всего вследствие коронавируса умерли уже более 51 тысячи украинцев.