Коронавирус унес жизни более 51 тыс. украинцев

С начала пандемии в Украине обнаружили более 2,2 млн случаев болезни.

С начала пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 2 211 683 человека. 2080382 пациента победили ковид, 51 054 человека умерли от связанных с болезнью осложнений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 266 новых случаев болезни. В частности, заболели 82 ребенка и 20 медработников.

По данным Минздрава, 3 июня от коронавирусной болезни выздоровели 8 291 человек, были госпитализированы 963 больных, 95 человек с ковидом умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 566 случаев;

- 566 случаев; Винницкая область - 22 случая;

Волынская область - 75 случаев;

Днепропетровская область - 156 случаев;

Донецкая область - 79 случаев;

Житомирская область - 49 случаев;

Закарпатская область - 8 случаев;

Запорожская область - 230 случаев;

Ивано-Франковская область - 26 случаев;

Киевская область - 145 случаев;

Кировоградская область - 15 случаев;

Луганская область - 24 случая;

Львовская область - 81 случай;

Николаевская область - 79 случаев;

Одесская область - 79 случаев;

Полтавская область - 41 случай;

Ровенская область - 105 случаев;

Сумская область - 70 случаев;

Тернопольская область - 33 случая;

Харьковская область - 60 случаев;

Херсонская область - 64 случая;

Хмельницкая область - 51 случай;

Черкасская область - 61 случай;

Черновицкая область - 54 случая;

Черниговская область - 93 случая.

Сутками ранее в Украине обнаружили 2 581 случай ковида, выздоровели 9 519 украинцев. Были госпитализированы 1 059 пациентов, 102 заболевших скончались.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что сейчас в Украине происходит существенное снижение заболеваемости COVID-19. Из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают ковидные отделения.