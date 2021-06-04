Коронавирус унес жизни более 51 тыс. украинцев
С начала пандемии в Украине обнаружили более 2,2 млн случаев болезни.
С начала пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 2 211 683 человека. 2080382 пациента победили ковид, 51 054 человека умерли от связанных с болезнью осложнений.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 266 новых случаев болезни. В частности, заболели 82 ребенка и 20 медработников.
По данным Минздрава, 3 июня от коронавирусной болезни выздоровели 8 291 человек, были госпитализированы 963 больных, 95 человек с ковидом умерли.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 566 случаев;
- Винницкая область - 22 случая;
- Волынская область - 75 случаев;
- Днепропетровская область - 156 случаев;
- Донецкая область - 79 случаев;
- Житомирская область - 49 случаев;
- Закарпатская область - 8 случаев;
- Запорожская область - 230 случаев;
- Ивано-Франковская область - 26 случаев;
- Киевская область - 145 случаев;
- Кировоградская область - 15 случаев;
- Луганская область - 24 случая;
- Львовская область - 81 случай;
- Николаевская область - 79 случаев;
- Одесская область - 79 случаев;
- Полтавская область - 41 случай;
- Ровенская область - 105 случаев;
- Сумская область - 70 случаев;
- Тернопольская область - 33 случая;
- Харьковская область - 60 случаев;
- Херсонская область - 64 случая;
- Хмельницкая область - 51 случай;
- Черкасская область - 61 случай;
- Черновицкая область - 54 случая;
- Черниговская область - 93 случая.
Сутками ранее в Украине обнаружили 2 581 случай ковида, выздоровели 9 519 украинцев. Были госпитализированы 1 059 пациентов, 102 заболевших скончались.
Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что сейчас в Украине происходит существенное снижение заболеваемости COVID-19. Из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают ковидные отделения.