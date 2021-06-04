В результате конфликта на территории рынка "Столичный" пострадали трое полицейских

Полиции Киевщины удалось предотвратить силовой конфликт на территории рынка "Столичный" и поспособствовать дальнейшему урегулированию спора между сторонами. В то же время в ходе конфликта пострадали три сотрудника полиции.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По словам руководителя Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова, сегодня около 4 утра по спецлинии полиции «102» начали поступать сообщения о захвате рынка неизвестными лицами и совершениие хулиганских действий. На место происшествия выехала следственная группа. После блокировки помещения правоохранители провели в нем следственные действия.

"Правоохранителям удалось предотвратить физическое столкновение и стычку между участниками конфликта, в то же время пострадали три сотрудника полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2. ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщил Небытов.

Он напомнил, что спор между субъектами хозяйствования относительно собственности на это административное здание идет уже длительное время. Полиция Киевской области не вмешивается в коммерческий процесс или в судебный спор, а лишь предупреждает совершение хулиганских действий и нанесение телесных повреждений, отметил глава полиции Киевщины.