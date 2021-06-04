В результате конфликта на территории рынка "Столичный" пострадали трое полицейских

Правоохранителям удалось предотвратить физическое столкновение между участниками конфликта.

В результате конфликта на территории рынка "Столичный" пострадали трое полицейских
Ринок Столичний

Полиции Киевщины удалось предотвратить силовой конфликт на территории рынка "Столичный" и поспособствовать дальнейшему урегулированию спора между сторонами. В то же время в ходе конфликта пострадали три сотрудника полиции.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По словам руководителя Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова, сегодня около 4 утра по спецлинии полиции «102» начали поступать сообщения о захвате рынка неизвестными лицами и совершениие хулиганских действий. На место происшествия выехала следственная группа. После блокировки помещения правоохранители провели в нем следственные действия.

"Правоохранителям удалось предотвратить физическое столкновение и стычку между участниками конфликта, в то же время пострадали три сотрудника полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2. ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщил Небытов.

Он напомнил, что спор между субъектами хозяйствования относительно собственности на это административное здание идет уже длительное время. Полиция Киевской области не вмешивается в коммерческий процесс или в судебный спор, а лишь предупреждает совершение хулиганских действий и нанесение телесных повреждений, отметил глава полиции Киевщины.

Напомним, сегодня в Киеве на рынке "Столичный" произошел конфликт на почве выяснения прав собственности. Для обеспечения порядка был привлечен спецназ. В полиции отмечают, что правоохранителям удалось предотвратить физическое противостояние между сторонами конфликта. Пострадавших нет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тина Кароль показала фото в постелиТина Кароль показала фото в постели
Минреинтеграции начало прием документов на бесплатные подготовительные курсы для молодежи с оккупированных территорийМинреинтеграции начало прием документов на бесплатные подготовительные курсы для молодежи с оккупированных территорий
Мужчина, которого четыре года разыскивали за убийство, пытался бежать в оккупированный КрымМужчина, которого четыре года разыскивали за убийство, пытался бежать в оккупированный Крым
Минздрав: из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают ковидные отделенияМинздрав: из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают ковидные отделения
За сутки в Украине зафиксировали 2 205 новых случаев ковида, прививки получили 18 884 человекаЗа сутки в Украине зафиксировали 2 205 новых случаев ковида, прививки получили 18 884 человека
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция привлекла спецназ для прекращения конфликта на рынке «Столичный» в КиевеПолиция привлекла спецназ для прекращения конфликта на рынке «Столичный» в Киеве
В Кременчуге мужчина из окна многоэтажки обстрелял полицейскихВ Кременчуге мужчина из окна многоэтажки обстрелял полицейских
На Херсонщине пронесся торнадо, люди не пострадалиНа Херсонщине пронесся торнадо, люди не пострадали
Двое хасидов получили ранения в результате стрельбы в УманиДвое хасидов получили ранения в результате стрельбы в Умани
В Амстердаме в результате нападения с ножом погиб человек, четверо получили раненияВ Амстердаме в результате нападения с ножом погиб человек, четверо получили ранения
Украинский руфер Mustang покорил недостроенный небоскреб в БратиславеУкраинский руфер Mustang покорил недостроенный небоскреб в Братиславе
Два человека погибли в результате обрушения трибуны синагоги в ИзраилеДва человека погибли в результате обрушения трибуны синагоги в Израиле
В результате стрельбы в роSSийской школе погибли учитель и 10 учеников (обновлено)В результате стрельбы в роSSийской школе погибли учитель и 10 учеников (обновлено)
Еще 37 человек умерли в результате ковида в КиевеЕще 37 человек умерли в результате ковида в Киеве
Пограничника, который исчез в результате опрокидывания лодки в Одесской области, нашли мертвымПограничника, который исчез в результате опрокидывания лодки в Одесской области, нашли мертвым
Последние новости
Подгружаем последние новости