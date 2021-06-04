В одном из детсадов Черновицкой области отравились 29 детей и 2 воспитателей

Все заболевшие дети посещают одно учреждение дошкольного образования в с. Испас Вижницкого района, а взрослые - воспитатели этого учреждения.

В одном из детсадов Черновицкой области отравились 29 детей и 2 воспитателей
Фото: Народна правда

В течение последних нескольких дней в учреждения первичной медико-санитарной помощи Вижницкого района Черновицкой области обратилось 13 детей и двое взрослых, которые имели признаки пищевого отравления.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Отмечается, что все заболевшие дети посещают одно учреждение дошкольного образования в с. Испас Вижницкого района, а взрослые - воспитатели этого учреждения.

"Все заболевшие жаловались на повышение температуры тела в пределах 37-38 С, тошноту, рвоту и понос. Сейчас они получают амбулаторное лечение. Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит", - говорится в сообщении.

Черновицкий областной лабораторный центр совместно с Госпродпотребслужбы безотлагательно начали эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий.

Проведен опрос работников столовой и родителей больных детей, обследование столовой, отобраны пищевые продукты на бактериологическое исследование, питьевая вода на бактериологическое, физико-химическое исследование, смывы с объектов окружающей среды. Проведено бактериологическое обследование работников столовой на носительство патогенной микрофлоры кишечной группы. Проведена заключительная дезинфекция.

По результатам эпидемиологического расследования были выявлены признаки острых кишечных инфекций у 29 детей, в том числе и тех, родители которых за медицинской помощью не обращались. Проведение профилактических, противоэпидемических мероприятий, лабораторных исследований продолжается.

Напомним, в феврале в детском саду поселка Дежурная Чертковского района в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадали 9 детей.

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