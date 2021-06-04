За сутки от коронавируса вакцинировали почти 34,5 тыс. украинцев

Полностью иммунизированы и получили две дозы 138 090 человек.

За сутки от коронавируса вакцинировали почти 34,5 тыс. украинцев
Фото: kyivcity.gov.ua

За прошедшие сутки в Украине прививки от коронавируса получили 34 481 человек. Одну дозу получили 28 899 человек, полностью иммунизированы - 5 582 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение суток работали 342 мобильные бригады и 406 пунктов вакцинации.

По состоянию на 3 июня в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 625 073 человека.

С начала вакцинальной кампании были привиты 1 076 795 человек, из них получили 1 дозу - 1 076 793 целовека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 138 090 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 214 883 прививки.

Как сообщали, 1 июня ВОЗ одобрила китайскую вакцину CoronaVac для экстренного применения. Как заверил глава Минздрава Виктор Ляшко, это позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации всем, кто прошел полный курс прививок препаратом.

В Украине против коронавирусной болезни используют три вакцины: AstraZeneca, CoronaVac производства Sinovac Biotech и Pfizer-BioNTech.

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