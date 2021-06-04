Скверу на Андреевском спуске присвоят имя Василия Слипака
Представление готовится на рассмотрение Киевсовета.
Киевская комиссия по вопросам наименований решила присвоить скверу на углу Андреевского спуска и улицы Боричев Ток имя Василия Слипака - оперного певца, который погиб на Донбассе в 2016 году.
Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.
"Присвоение скверу имени этого выдающегося человека, фактически, формальность, поскольку община города давно высказалась о желании создания этого сквера. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представляют украинские артисты", - сказала заместитель главы КГГА Марина Хонда.
Василий Слипак, который 19 лет прожил во Франции и был певцом парижской оперы, после начала роSSийско-украинской войны вернулся на родину и присоединился к "Правому сектору". Он погиб от пули снайпера 29 июня 2016 года в поселке Луганское Донецкой области.
Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году присвоил Слипаку звание Героя Украины, а в 2019 году президент Владимир Зеленский рассказал о Слипаке с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Комиссия по вопросам наименований также поддержала присвоение новых названий и переименование еще ряда улиц и площадей:
- проезд от улицы Профессора Подвысоцкого к жилому комплексу «Новопечерские Липки» в Печерском районе станет улицей Николая Костомарова;
- безымянная площадь на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе станет Кловской площадью;
- безымянная площадь на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе станет площадью Отрадной.
- улица Академика Кржижановского в Святошинском районе станет улицей Емельяна Прицака;
- переулок Бабушкина в Шевченковском районе станет переулком Сеньковского;
- улица Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах станет улицей Холодноярской;
- улица Крайняя в Деснянском районе станет улицей Иосифа Мандельштама;
- улица Совхоз "Совки" в Соломенском районе станет улицей Проновской;
- переулок Радищева в Соломенском районе станет переулком Юрия Матущака;
- улица Саратовская в Шевченковском районе станет бульваром Павла Вирского;
- улица Павла Вирского в Деснянском районе станет улицей Анатолия Авдиевского;
- переулок Валентины Терешковой 2-й в Дарницком районе станет переулком Кристины Алчевской.
Решение комиссии носит рекомендательный характер и учитываются при подготовке Киевским городским головой соответствующего представления в Киевский городской совет.