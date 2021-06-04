Скверу на Андреевском спуске присвоят имя Василия Слипака

Представление готовится на рассмотрение Киевсовета.

Скверу на Андреевском спуске присвоят имя Василия Слипака
Проєкт облаштування скверу Василя Сліпака
Фото: facebook.com/VasylSlipak

Киевская комиссия по вопросам наименований решила присвоить скверу на углу Андреевского спуска и улицы Боричев Ток имя Василия Слипака - оперного певца, который погиб на Донбассе в 2016 году.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Присвоение скверу имени этого выдающегося человека, фактически, формальность, поскольку община города давно высказалась о желании создания этого сквера. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представляют украинские артисты", - сказала заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Василий Слипак, который 19 лет прожил во Франции и был певцом парижской оперы, после начала роSSийско-украинской войны вернулся на родину и присоединился к "Правому сектору". Он погиб от пули снайпера 29 июня 2016 года в поселке Луганское Донецкой области.

Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году присвоил Слипаку звание Героя Украины, а в 2019 году президент Владимир Зеленский рассказал о Слипаке с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Комиссия по вопросам наименований также поддержала присвоение новых названий и переименование еще ряда улиц и площадей:

  • проезд от улицы Профессора Подвысоцкого к жилому комплексу «Новопечерские Липки» в Печерском районе станет улицей Николая Костомарова;
  • безымянная площадь на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе станет Кловской площадью;
  • безымянная площадь на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе станет площадью Отрадной.
  • улица Академика Кржижановского в Святошинском районе станет улицей Емельяна Прицака;
  • переулок Бабушкина в Шевченковском районе станет переулком Сеньковского;
  • улица Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах станет улицей Холодноярской;
  • улица Крайняя в Деснянском районе станет улицей Иосифа Мандельштама;
  • улица Совхоз "Совки" в Соломенском районе станет улицей Проновской;
  • переулок Радищева в Соломенском районе станет переулком Юрия Матущака;
  • улица Саратовская в Шевченковском районе станет бульваром Павла Вирского;
  • улица Павла Вирского в Деснянском районе станет улицей Анатолия Авдиевского;
  • переулок Валентины Терешковой 2-й в Дарницком районе станет переулком Кристины Алчевской.

Решение комиссии носит рекомендательный характер и учитываются при подготовке Киевским городским головой соответствующего представления в Киевский городской совет.

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