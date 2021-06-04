В Киеве грабители вынесли из офиса сейфы с деньгами
Полиция задержала подозреваемых.
Полиция Киева задержала по подозрению в разбое трех мужчин. Их обвиняют в похищении двух сейфов с деньгами из офисного помещения на Куреневке.
Об этом сообщается на сайте полиции.
По предварительным данным, они с помощью лестницы взобрались на второй этаж офисного помещения на улице Куреневской, связали веревкой работника фирмы и забрали два сейфа, в которых хранилось около 90 тысяч гривен.
Личности подозреваемых удалось быстро установить, и через несколько часов все трое были задержаны.
Сообщается, что это жители города Киева и Киевской области, в возрасте от 36 до 48 лет. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
По данному факту начато уголовное производство по части четвертой статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.