Ассия Ахат: как сейчас выглядит 56-летняя скрипачка

Ассия Ахат сегодня отмечает день рождения. Известной украинской певице и скрипачке исполняется 56 лет. Звезда ошеломила публику, показав фотографии с отдыха в Дубае.

В личном аккаунте в Инстаграм-сториз успешная исполнительница, прославившаяся на весь мир, поделилась фотографиями, которые привели в восторг ее поклонников.

Судя по всему, свой день рождения Ассия Ахат решила отпраздновать в Дубае. В личном микроблоге певица опубликовала фотографии, сделанные на пляже, добавив геометку популярного туристического направления.

В кадре скрипачка позирует в раздельном купальнике нюдового оттенка. Выглядит Ассия Ахат действительно потрясающе и может похвастаться прекрасной фигурой: стройными ногами, подтянутой кожей без целлюлита, плоским животом, узкой талией и упругой грудью.

Волосы артистка оставила распущенными, однако не стала отказываться от макияжа. Она подчеркнула глаза темными тенями, а губы накрасила нюдовой помадой.

Музыкой Ассия Ахат начала заниматься в раннем детстве. Уже с пяти лет она держала в руках скрипку. Получив высшее музыкальное образование, она прошла стажировку в престижной Музыкальной академии Ниццы. После этого выступала в Италии, Франции, Германии и других европейских странах, а ее игра завораживала.

Она сотрудничала со многими известными музыкантами, включая Криса Ботти, Курта Эллинга, Эрикой Серра и занималась с Сетом Риггсом. Она покорила не только украинский шоу-бизнес, но и зарубежный. Ее сингл If Only Tonight занял первое место в чарте Billboard, а ее альбом All In в 2018 году был номинированный на 8 премий "Грэмми".

Ассия Ахат не останавливается на достигнутом и продолжает заниматься музыкой и записывает хиты. Недавно она заключила контракт с продюсером-лауреатом "Грэмми" Полом Авгериносом и номинантом на премию Девидом Аркенстоном для записи нового альбома.

Напомним, Тина Кароль обеспокоила фанатов исхудавшим видом и изменившимся лицом.