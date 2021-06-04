Полиция привлекла спецназ для прекращения конфликта на рынке «Столичный» в Киеве

В Киеве на рынке "Столичный" произошел конфликт на почве выяснения прав собственности. Для обеспечения порядка был привлечен спецназ.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Сегодня на спецлинию полиции "102" поступили обращения граждан о нарушении общественного порядка на территории рынка "Столичный", применении дымовых пакетов и петард", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, взрывотехники и спецназовцы.

В полиции отмечают, что правоохранителям удалось предотвратить физическое противостояние между сторонами конфликта. Пострадавших нет.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Начаты следственные действия в админздании рынка, доступ в помещение ограничен.

"В настоящее время полиция охраняет общественный порядок и принимает превентивные меры на рынке "Столичный". В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято решение о привлечении их к ответственности", - говорится в сообщении.