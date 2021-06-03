Мужчина, которого четыре года разыскивали за убийство, пытался бежать в оккупированный Крым

В 2017 году он совершил убийство в Кропивницком.

Мужчина, которого четыре года разыскивали за убийство, пытался бежать в оккупированный Крым
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Херсонского отряда задержали преступника, которого разыскивали за убийство, совершенное на Кировоградщине.

Мужчину, который пытался пробраться на временно оккупированный Россией Крымский полуостров, пограничный патруль обнаружил на Арабатской стрелке, информирует пресс-служба ГПСУ.

"После встречи с нарядом путешественник, у которого не было с собой действительных документов, заметно волновался и не мог объяснить, для чего забрел на режимную территорию. Его намерения помогли выяснить представители Национальной полиции. Выяснилось, что в 2017 году этот гражданин совершил убийство в Кропивницком и уже четыре года уходит от правосудия", - сказано в сообщении.

Именно для того, чтобы избежать ответственности, задержанный пытался попасть на временно оккупированную территорию Украины, отмечают в Госпогранслужбе.

Как сообщалось, в Николаеве задержали подозреваемого в убийстве историка Щукина. К операции были привлечены сотрудники КОРДа.

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