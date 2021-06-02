Школьник из Львова погиб во время экскурсии, упав в водопад в Карпатах

Фото: lv.dsns.gov.ua

12-летний ученик шестого класса одной из школ Львова погиб 2 июня в ходе экскурсии к Каменецкому водопаду в Карпатах.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Искренние соболезнования родным мальчика, погибшего сегодня на Сколевщине. Во время экскурсии в с. Каменка ученик 6 класса львовской школы подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму, не совместимую с жизнью. Община выражает искренние соболезнования родным", - говорится в его фейсбуке.

Управление образования Львовского городского совета назначило служебное расследование по данному факту.

На сайте львовского облуправления ГСЧС сообщается, что несчастный случай произошел около 11:55, мальчик упал в воду и зацепился ногой за корень дерева.

Причину смерти установят эксперты.

По данным местного издания Zaxid.net, группа из 44 детей из Львова находилась на школьной экскурсии в сопровождении пяти взрослых - трех учителей и двух родителей. По словам очевидцев, один из мальчиков сорвался со скользкого камня при попытке сфотографировать себя на фоне водопада.

Директор заповедника "Сколевские Бескиды" Василий Прындак сказал, что опасные участки водопада ограждены. "Там есть и предупредительные таблички, чтобы туда никто не залезал, есть и ограждение, ниже которого нельзя опускаться. Мальчик перелез его и стал на камень, который очень скользкий, и поскользнулся. Ребенок по камню съехал в русло водопада, люди, которые были рядом, не могли туда добраться", - рассказал он.