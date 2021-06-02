Школьник из Львова погиб во время экскурсии, упав в водопад в Карпатах

12-летний мальчик поскользнулся на скользком камне, делая селфи.

Фото: lv.dsns.gov.ua

12-летний ученик шестого класса одной из школ Львова погиб 2 июня в ходе экскурсии к Каменецкому водопаду в Карпатах.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Искренние соболезнования родным мальчика, погибшего сегодня на Сколевщине. Во время экскурсии в с. Каменка ученик 6 класса львовской школы подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму, не совместимую с жизнью. Община выражает искренние соболезнования родным", - говорится в его фейсбуке.

Управление образования Львовского городского совета назначило служебное расследование по данному факту.

На сайте львовского облуправления ГСЧС сообщается, что несчастный случай произошел около 11:55, мальчик упал в воду и зацепился ногой за корень дерева.

Причину смерти установят эксперты.

По данным местного издания Zaxid.net, группа из 44 детей из Львова находилась на школьной экскурсии в сопровождении пяти взрослых - трех учителей и двух родителей. По словам очевидцев, один из мальчиков сорвался со скользкого камня при попытке сфотографировать себя на фоне водопада.

Директор заповедника "Сколевские Бескиды" Василий Прындак сказал, что опасные участки водопада ограждены. "Там есть и предупредительные таблички, чтобы туда никто не залезал, есть и ограждение, ниже которого нельзя опускаться. Мальчик перелез его и стал на камень, который очень скользкий, и поскользнулся. Ребенок по камню съехал в русло водопада, люди, которые были рядом, не могли туда добраться", - рассказал он.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тина Кароль показала фото в постелиТина Кароль показала фото в постели
Мужчине, который в Киеве ударил битой по голове водителя, объявили о подозренииМужчине, который в Киеве ударил битой по голове водителя, объявили о подозрении
В Украине зафиксировано менее 1% побочных реакций от COVID-вакцинацииВ Украине зафиксировано менее 1% побочных реакций от COVID-вакцинации
Даша Астафьева рассказала о пополнении в своей семьеДаша Астафьева рассказала о пополнении в своей семье
В Киеве 27-летний мужчина бросил в троллейбус "коктейль Молотова" (обновлено)В Киеве 27-летний мужчина бросил в троллейбус "коктейль Молотова" (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Во Флориде неизвестные обстреляли толпу, есть погибшие и раненыеВо Флориде неизвестные обстреляли толпу, есть погибшие и раненые
В аварии на канатной дороге в Италии погибли пять членов семьи из Израиля, в том числе двухлетний ребенокВ аварии на канатной дороге в Италии погибли пять членов семьи из Израиля, в том числе двухлетний ребенок
Из-за извержения вулкана Ньирагонго погибли по меньшей мере 15 человек, - ReutersИз-за извержения вулкана Ньирагонго погибли по меньшей мере 15 человек, - Reuters
В Луцке во время работы остановилось обзорное колесоВ Луцке во время работы остановилось обзорное колесо
В Амстердаме в результате нападения с ножом погиб человек, четверо получили раненияВ Амстердаме в результате нападения с ножом погиб человек, четверо получили ранения
Полиция нашла $3,2 млн во время обысков у "воров в законе" Умки и Лаши СванаПолиция нашла $3,2 млн во время обысков у "воров в законе" Умки и Лаши Свана
Два человека погибли в результате обрушения трибуны синагоги в ИзраилеДва человека погибли в результате обрушения трибуны синагоги в Израиле
С начала мая на водоемах погибли 43 украинцаС начала мая на водоемах погибли 43 украинца
На Закарпатье погибли 8 млн пчел, которых отправили "Укрпочтой"На Закарпатье погибли 8 млн пчел, которых отправили "Укрпочтой"
В результате стрельбы в роSSийской школе погибли учитель и 10 учеников (обновлено)В результате стрельбы в роSSийской школе погибли учитель и 10 учеников (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости