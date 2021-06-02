В Киеве за минувшие сутки от ковида умерло пять человек

Выздоровели за прошедшие сутки 1 904 киевлянина.

В Киеве за минувшие сутки от ковида умерло пять человек
Фото: terminovo.te.ua

В Киеве выявили за минувшие сутки 435 больных коронавирусом, пятеро пациентов умерли.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"435 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 5 человек. Всего за период пандемии в городе 5 102 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 207 306", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За прошедшие сутки заболели 251 женщина в возрасте от 21 до 85 лет и 161 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет. А также 9 девочек от 3 до 17 лет и 14 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет. Госпитализировали 35 больных коронавирусом, а также 32 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1 904 человека. В целом коронавирус побороли 172 456 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 120, в Дарницком - 100 и в Святошинском районе - 70 случаев.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 2 205 новых случаев ковида, прививки получили 18 884 человека.

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