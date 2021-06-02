За сутки в Украине зафиксировали 2 205 новых случаев ковида, прививки получили 18 884 человека

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 205 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших - 104 ребенка и 85 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 1 262 человека. 158 пациентов умерли. Выздоровели - 9 405 человек. За сутки протестированы: методом ПЦР - 27 936 человек, методом ИФА - 11 348 человек и экспресс-тестами - 25 592 человека.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 206 836 человек, выздоровели - 2 062 572. От осложнений заболевания умерли 50 857 человек.

Всего было проведено 10 235 181 ПЦР-тестирование.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

Также за минувшие сутки были вакцинованы 18 884 человека. Одну дозу получили 15 858 человек, полностью иммунизированы - 3 026 человек.

В течение суток работали 240 мобильных бригад и 390 пунктов вакцинации.

По состоянию на 2 июня 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 620 024 человека.

С начала вакцинальной кампании привиты 1 047 896 человек.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что сейчас в Украине происходит существенное снижение заболеваемости COVID-19, за неимением пациентов некоторые больницы сворачивают ковидные отделения.