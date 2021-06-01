Минздрав: из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают ковидные отделения

При этом больницы должны долечить больных или перевести их в другое учреждение.

В Министерстве здравоохранения заявили, что сейчас в Украине происходит существенное снижение заболеваемости COVID-19, за неимением пациентов некоторые больницы сворачивают ковидные отделения.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Несмотря на это, ни один пациент - сейчас или в будущем - не останется без помощи. Никого не будут "выписывать", не долечив из-за закрытия ковидного отделения", - отмечается в сообщении

Если больница перестает оказывать стационарную помощь пациентам с COVID-19, местные власти должны позаботиться о том, чтобы они завершили лечение в этом заведении или были переведены в другое.

"Во-первых, НСЗУ - Национальная служба здоровья Украины финансирует ведение и лечение всех случаев COVID-19. Во-вторых, и Минздрав, и Нацслужба здоровья готовы помочь представителям местной власти в налаживании новых маршрутов пациентов и предоставить все необходимые для этого данные и экспертизу. Именно сейчас Минздрав совместно с НСЗУ разрабатывает модель готовности больниц к противодействию ковиду в случае новой волны. Обновленное картирование будет предусматривать доступность и эффективность ковидных стационаров, а также сеть амбулаторного ведения больных", - отметили в Минздраве.

Если кого-то принудительно "выписывают" из ковидного отделения, министерство призывает обращаться на горячую линию НСЗУ по телефону 16 77 или в контакт-центр Минздрава по номеру 0800 60 20 19.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 2 137 случаев ковида. Госпитализированы были 579 человек.

Ранее сообщалось, что все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных. Президент Владимир Зеленский поручил подготовить прогноз эпидемии ковида на осень.

Отметим, что в составе Национальной академии наук работает рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. Она составляет прогнозы развития эпидемии на две недели.

Последний был опубликован 25 мая. Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев в ближайшее время будет уменьшаться и будет равно 3 442 в течение недели 26 мая - 1 июня 2021 года и 2 914 - в течение недели 2-8 июня 2021 года.