Бывших владельцев сталелитейного завода Ilva суд приговорил к 20 годам тюрьмы за выбросы

Бывших владельцев сталелитейного завода Ilva суд приговорил к 20 годам тюрьмы за выбросы

Итальянский суд в понедельник приговорил бывших владельцев сталелитейного завода Ilva, Фабио и Никола Рива, к 22 и 20 годам тюремного заключения за выбросы опасных для здоровья человека газов и пыли.

Некогда крупнейший производитель стали в Европе, итальянский металлургический завод более полувека выбрасывал смертельный коктейль из канцерогенных диоксинов и минеральных частиц, который, по словам медиков, вызвал всплеск рака в городе Таранто.

Завершая пятилетний судебный процесс, суд также приговорил к тюремному заключению 24 бывших руководителей Ilva, консультантов и местных политиков, в том числе бывшего главу региона Апулия Нити Вендола, получившего срок в три с половиной года заключения.

Все обвиняемые имеют автоматическое право на подачу двух апелляций до того, как приговор станет окончательным.

Братья Рива отрицали правонарушения, а их адвокаты заявили, что они потратили огромные средства на соблюдение экологических норм. «Семья Рива постоянно инвестировала огромные средства в Ilva, чтобы улучшать оборудование и работать в соответствии с правилами», - сказал юрист Лука Перроне.

Мэр города Таранто Ринальдо Мелуччи приветствовал решение суда, заявив, что в течение многих лет население подвергалось «резне» ради наживы. «Сегодня итальянское государство признало страдания Таранто, признало злоупотребления, совершаемые во имя наживы», - сказал он в заявлении.

На пике производства металлургический завод Ilva производил более 10 млн тонн стали в год, но в 2012 году местные активисты заявили, что его необходимо очистить или закрыть, утверждая, что семья Рива допустила экологическую катастрофу.

Им удалось получить выводы регионального управления здравоохранения от 2016 года, в которых подчеркивается влияние Ilva на Таранто. Отчет показал, что уровень смертности от рака легких был примерно на 30% выше, чем обычно, в районах рядом с заводом, в то время как смертность от респираторных заболеваний была на 50% выше среднего. У рабочих Ilva на 41% больше шансов заболеть раком желудка и на 72% - рак плевры.

В 2015 году правительство взяло под свой контроль около 16 000 рабочих мест и заключило сделку о продаже завода ArcelorMittal в 2018 году. Однако этот договор пересматривается, и государство, вероятно, станет основным акционером, поскольку экологические проблемы никуда не делись, а новый владелец не хочет нести ответственность за нарушения, допущенные предыдущей администрацией.

МинПром по материалам Металлургпром

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