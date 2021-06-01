С ратуши Бучача обвалилась последняя скульптура Пинзеля

Кусок скульптуры «Геракла, убивающий лернейскую гидру» обрушился вечером, никто не пострадал.

Фото: acebook.com/awiswind

В Бучаче на Тернопольщине разрушилась последняя скульптура известного скульптора Иоганна Георга Пинзеля, украшавшая местную ратушу. В результате падения большого куска камня никто не пострадал, пишет ZAXID.NET.

Как рассказал бучачский активист Виктор Гребеневский, кусок скульптуры «Геракла, убивающего лернейскую гидру» обрушился вечером, 31 мая. От скульптуры откололась рука и нижняя часть туловища Геракла. Однако еще большая часть скульптуры треснула и может упасть в любую минуту.

Фото: Бучач.инфо

Фото: Бучач.инфо

О необходимости консервирования и реставрации скульптуры представители власти, реставраторы и ученые из Львовской политехники говорили еще в прошлом году. Однако никаких работ не было проведено.

Бучачская ратуша, памятник архитектуры XVIII века, уже более 15 лет находится на реставрации. По словам председателя ОО "Бучач-АРТ", заслуженного работника культуры Украины Виктора Гребеневского, ранее ратушу украшали 14 скульптур Пинзеля. В более-менее хорошем состоянии сохранились девять. Однако во время реставрационных работ в 2005 году окончательно были утеряны три из них - «Самсон, раздирающий пасть льва», «Зевс» и «Давид и Голиаф».

Остальные скульптуры Пинзеля перенесли в выделенное Бучачским горсоветом помещение, где они хранятся до сих пор.

Иоганна Пинзеля называют львовским Микеланджело, ведь именно во Львове он много работал и творил. Самые известные его работы сохранились в Доминиканском соборе Львова. До настоящего времени уцелели фигуры святых Николая, Августина, Доминика, выполненные Пинзелем до 1764 года.

В последние годы своей жизни Пинзель творил на Тернопольщине, в частности, в Бучаче.

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