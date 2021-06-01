За сутки прививки от коронавируса получили почти 14 тыс. украинцев

В течение 31 мая в Украине 13 937 человек были привиты против COVID-19. Одну дозу получили 10 232 человека, полностью иммунизированы - 3 705 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение суток работали 215 мобильных бригад и 317 пунктов вакцинации.

По состоянию на 1 июня в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 615 238 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 1 032 038 человек, из них получили 1 дозу - 1 032 036 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 129 482 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано 1 161 518 прививок.

Как сообщалось, в центрах вакцинации в Киеве , Львове и Одессе за два дня от ковида привили почти 5 тыс. человек. Вакцинация проводилась вакциной CoronaVac, произведенной компанией Sinovac.