В центрах вакцинации в Киеве, Львове и Одессе за два дня от ковида привили почти 5 тыс. человек

Вакцинация проводилась вакциной CoronaVac.

В центрах вакцинации в Киеве, Львове и Одессе за два дня от ковида привили почти 5 тыс. человек
Фото: КМДА

В Киеве, Одессе и Львове заработали первые пилотные центры массовой вакцинации против COVID-19. Всего за два дня там было привито 4849 человек.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

Вакцинация проводилась вакциной CoronaVac, произведенной компанией Sinovac. Работала 21 мобильная бригада.

В Минздраве отмечают, что на пилотных центрах отрабатывают алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях, и рекомендуют другим областям последовать примеру и открывать центры на базе спортивных, культурных сооружений и выставочных залов. Ведь инфраструктура таких зданий рассчитана на большие потоки людей. Это позволяет создать условия для соблюдения безопасной дистанции между посетителями и обязательного периода ожидания после вакцинации.

"Открытие центров массовой вакцинации по алгоритму, разработанному Министерством, - это, прежде всего, ответственность городских голов и органов местного самоуправления", - отметил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что каждая область имеет такие объекты, это не обязательно должны быть большие стадионы. В мире людей вакцинируют в театрах, музеях и даже церквях и центрах паломничества.

"Когда Украина получит большое количество вакцины, именно благодаря таким центрам мы сможем прививать максимальное количество людей и приблизиться к нашей общей цели - победы над болезнью", - подчеркнул министр.

Центры массовой вакцинации на первых этапах будут работать в выходные. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении, через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава. Прививки будут проводиться только тем, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет будет предоставляться пожилым людям.

Как сообщали, в Киеве центр открылся на базе Международного выставочного центра, во Львове - стадиона "Арена Львов", в Одессе - стадиона Одесской юридической академии.

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