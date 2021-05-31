За сутки в Украине обнаружили 1 022 новых случая ковида, 6 168 человек получили прививки
С начала кампании вакцинированы 1 021 806 человек.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1 022 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - 58 детей и 11 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы - 810 человек; летальных исходов - 64. выздоровели 4 934 человека. Протестированы за сутки: 8 822 человека методом ПЦР; методом ИФА - 1 176 человек, и экспресс-тестами - 6 226 человек.
За все время пандемии в Украине заболели - 2 202 494 человека, выздоровели - 2 041 082. От осложнений умерли 50 536 человек. Всего было проведено 10 180 777 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68), областях и г. Киев (63).
В Минздраве также сообщили, что за минувшие сутки 6 168 человек получили прививки против COVID-19. Одну дозу получили 5 828 человек, полностью иммунизированы - 340 человек.
В течение суток работали 60 мобильных бригад и 120 пунктов вакцинации. По состоянию на 31 мая 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 610 168 человек.
С начала вакцинальной кампании привиты 1 021 806 человек, из них получили 1 дозу - 1 021 804 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 125 777 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 147 581 прививка.
Напомним, по состоянию на воскресенье, 30 мая, Киев и все области Украины находятся в "желтой" зоне эпидопасности распространения коронавируса.