Полиция задержала семерых членов банды, действовавшей в Закарпатье

Во Львове и Мукачево правоохранители провели 23 обыска, задействовали 60 экипажей полиции.

Полиция Киевской области разоблачила преступную организацию, которая длительное время действовала на Закарпатье. Во время масштабной спецоперации в Западной Украине задержаны 7 участников преступной организации, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Участники преступной группировки специализировались на разбоях, торговле оружием, контрабанде, продаже наркотиков, а также похищении людей, информирует пресс-центр Министерства внутренних дел.

"В городах Львов и Мукачево правоохранители провели 23 обыска, задействовали 60 экипажей полиции", - отмечают в МВД .

Во время обысков изъято более 50 единиц огнестрельного оружия, 15 единиц автоматического оружия, 2 помповых ружья, 10 пистолетов системы «ПМ», 5 пистолетов «Форт-17», 5 пистолетов ТТ, 6 гранат, более 40 магазинов, патроны, устройства для бесшумной стрельбы.

У злоумышленников обнаружили целый арсенал холодного оружия в количестве 100 штук, тепловизоры, радиостанции, gps-трекеры, спецодежда и бронежилеты, которые фигуранты использовали в своей преступной деятельности.

По месту проживания участников преступной организации обнаружили драгоценные швейцарские часы, золотые украшения, драгоценности и валюту, полученную преступным путем. У злоумышленников изъяли 6 транспортных средств, в том числе премиум-класса «Mercedes» и «Audi», которые использовались при подготовке и непосредственного совершения преступлений.

Кроме того, полиция изъяла у преступной группы 800 граммов наркотических средств.

7 человек, в том числе организатор, задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении по целому ряду статей: создание преступной организации, незаконное лишение свободы, разбой, незаконное завладение транспортным средством (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также проводится проверка причастности фигурантов к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

Напомним, ранее на Киевщине задержали семерых членов банды, которая похищала и пытала людей.