В Киеве у 43-летнего мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет

Пострадавшего доставили в больницу.

В Киеве у 43-летнего мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет
Архівне фото
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Сегодня ночью в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что в доме на улице Зоологической произошел взрыв.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.

Предварительно установлено, что у 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.

Мужчину госпитализировали. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.

Также решается вопрос о придании правовой квалификации событию.

Напомним, в марте в Бердянске двое мужчин погибли из-за взрыва в квартире.

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