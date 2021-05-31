В Киеве у 43-летнего мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет

Сегодня ночью в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что в доме на улице Зоологической произошел взрыв.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.

Предварительно установлено, что у 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.

Мужчину госпитализировали. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.

Также решается вопрос о придании правовой квалификации событию.

Напомним, в марте в Бердянске двое мужчин погибли из-за взрыва в квартире.