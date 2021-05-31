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2021-05-31
В Киеве у 43-летнего мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет
Пострадавшего доставили в больницу.
Архівне фото
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Сегодня ночью в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что в доме на улице Зоологической произошел взрыв.
Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.
Предварительно установлено, что у 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.
Мужчину госпитализировали. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.
Также решается вопрос о придании правовой квалификации событию.
Напомним, в марте в Бердянске двое мужчин погибли из-за взрыва в квартире.