Умер писатель и литературовед Михаил Слабошпицкий

О причинах смерти не сообщается.

На 75-м году жизни умер украинский публицист, литературовед и общественный деятель Михаил Слабошпицкий. О смерти сообщила жена писателя Светлана Короненко, слова сочувствия также опубликованы на странице Национального союза писателей Украины.

"Сегодня ночью (на 30 мая. - Ред.) умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плачу", - написала Короненко.

Михаил Слабошпицкий получил образование в Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом и редактором отдела критики газеты "Литературная Украина", был главным редактором "Вістей із України" и журнала "Вавилон-XX".

С 2006 года был секретарем совета Национального союза писателей Украины. Является лауреатом Шевченковской премии за роман-биографию "Поэт из ада".