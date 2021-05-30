Количество случаев ковида в мире выросло до 170 732 853

Из-за болезни умерло 3 550 628 человек.

Количество зафиксированных случаев коронавируса в мире по состоянию на воскресенье, 30 мая, составило 170 732 853.

Об этом говорится на портале worldometers.info.

Из-за болезни умерло 3 550 628 человек, выздоровели 152 728 106 человек.

Больше всего случаев в США – 344 035 405, там умерло 60 9421 человек. Далее идет Индия с 27 923 301 случаем и 326 341 смертью. На третьем месте Бразилия, где заболело 16 471 600 человек, а летальных случаев – 461 142.

Фото: скриншот

В 10-ку попали также Франция, Турция и РоSSия (более 5 млн случаев), Великобритания и Италия (более 4 млн) и Аргентина и Германия (более 3 млн).

Украина на 16-м месте в мировом рейтинге и на 8-м - в европейском.

Напомним, за все время пандемии в Украине ковидом заболели 2 201 472 человек, выздоровело – 2 036 148 человек, летальных случаев – 50 472 и проведено ПЦР-тестирований – 10 171 955.

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