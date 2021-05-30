В Одессе открылся Центр массовой вакцинации против ковида

В центре работают четыре бригады.

На стадионе Одесской национальной юридической академии в воскресенье, 30 мая, открылся Центр массовой вакцинации против COVID-19.

Об этом пишет dumskaya.net.

Открывая центр, руководители областного и городского департаментов здравоохранения рассказали, что в нем планируют прививать всех желающих, записавшихся на вакцинацию через приложение "Действие". Ежедневно здесь намерены вакцинировать 250 человек.

Фото: dumskaya.net

В центре работают четыре бригады. Сначала пациент попадает к регистраторам, которые вносят и проверяют данные. Затем врачи проводят осмотр и дают "добро" на прививку, после чего медсестры делают инъекцию.

Выбирать вакцину здесь нельзя: прививают тем, что есть в наличии. Сейчас используют китайскую Coronavac.

Все процедуры проходят на спортивной площадке. На трибунах организовали места ожидания для тех, кто ждет своей очереди, и тех, кому сделали прививку, - они должны определенное время оставаться под наблюдением.

dumskaya.net
dumskaya.net
dumskaya.net
dumskaya.net
Фото: dumskaya.net

Сейчас в Одесской области развернули 70 стационарных пунктов прививок, также работает 16 выездных бригад. Этот центр - самый большой. В ближайшее время планируется организовать еще три аналогичных центра в других районах Одессы и увеличить количество сделанных прививок до трех тысяч в день.

В целом процесс прививки на стадионе продолжается спокойно и размеренно. Очередей нет: пациентов приглашают на конкретное время. Посетителей, в основном пожилых людей, развлекают песнями в исполнении Леонида Утесова.

Напомним, это третий пилотный проект такого формата в Украине, 29 мая аналогичные центры начали работать в Киеве и Львове.

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